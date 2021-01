Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Am Sonntagnachmittag touchierte ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Kleinbus der Marke Ford mit Berliner Kennzeichen in Braunlage auf dem Großparkplatz Am Amtsweg unterhalb der Talstation der Wurmbergseilbahn beim Ausparken zwei gegenüber geparkte Pkw. Das vermeldet die Polizei. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelte es sich um einen VW Passat und einen VW Kleinbus, beide ebenfalls mit Kennzeichen aus Berlin. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Braunlage unter der Telefon 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

