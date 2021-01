Freiwilligendienst im Harz: Der Berg ruft

„Genug vom Lockdown? Du willst raus und etwas tun?“: Ab dem 1. März 2021 vergibt der Nationalpak für sechs Monate einen Platz im Freiwilligen Ökologischen Jahr, in dem man sich für die Natur einsetzen, Tiere und Pflanzen des Harzes kennen lernen und das Wissen an die interessierten Besucher und an Kinder- und Jugendgruppen weitergeben kann. Bevor es in die Wildnis geht, wird sich in die Natur des Harzes, die Tier- und Pflanzenwelt, in die historische Waldnutzung und in die aktuellen Entwicklungen und die Auswirkungen der Klimaerwärmung eingearbeitet.

Auch pädagogisches Basiswissen wird mit auf den Weg gegeben. Bewerbungen sind per E-Mail oder per Telefon möglich. Infos bei Heike Albrecht-Fechtler im Nationalpark-Besucherzentrum TorfHaus, Telefon 05320/33179-0 (post@torfhaus.info | www.torfhaus.info).

Eine der zentralen Bildungseinrichtungen im Harz

Das Nationalpark-Besucherzentrum TorfHaus ist eine der zentralen Einrichtungen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit des Nationalparks Harz. Betrieben wird es vom BUND-Landesverband Niedersachsen in einem Trägerverbund mit der Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks Harz und der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld. Pro Jahr bietet das Team etwa 450 Veranstaltungen mit etwa 5.000 Teilnehmern an.



BU: Umweltbildungsarbeit im Nationalpark Harz. Foto: Nationalpark.