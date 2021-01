In Thüringen wieder fast 1.000 Neuinfektionen an einem Tag

Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages hat am Donnerstag, 21. Januar, in Thüringen fast wieder die Marke von 1.000 erreicht. Wie die Landesregierung mitteilte, wurden von Mittwoch auf Donnerstag 931 Fälle neu gemeldet. Allerdings ging die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern angibt, auf 225 zurück. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei rund 237 gelegen. Seit März wurden insgesamt 59.744 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert.

An oder im Zusammenhang mit dem Corona-Virus starben bislang in Thüringen 1.808 Menschen. Im Vergleich zum Vortag war dies ein Anstieg um 75. Auch die Zahl derer, die laut Schätzungen als wieder genesen gelten, erhöhte sich um rund 1.000 auf etwa 47.600.

Das Infektionsgeschehen im Südharz ist nach einer Spitze Anfang Januar deutlich abgeschwächt

So gut wie am Donnerstag, 21. Januar, war die Situation im Kreis Nordhausen zuletzt vor fünf Wochen: Angesichts von 84 Corona-Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage liegt der Inzidenzwert im Südharz nur noch bei 100,7. Damit hat sich das Infektionsgeschehen nach einer Spitze in den ersten beiden Januarwochen deutlich abgeschwächt. Für den 12. Januar war noch eine Inzidenz von 260 gemeldet worden. Das Robert-Koch-Institut hatte in seiner Statistik einen Inzidenzwert für den Südharz unter 100 zuletzt am 16. Dezember (95,9) ausgewiesen.