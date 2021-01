Corona: 61 Neuinfektionen im Eichsfeld

Heiligenstadt Inzidenzwert steigt wieder an. Aktuell befinden sich 33 Corona-Erkrankte in stationärer Behandlung.

Der Landkreis Eichsfeld meldet 61 Neuinfektionen. Demnach sind mit Stand vom 21. Januar 790 Menschen akut an Corona erkrankt. Darüber hinaus ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 um drei auf 106 gestiegen. Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 259,0. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 3.146 Corona-Fälle bestätigt worden. Die Gesamtzahl der Genesenen gibt die Verwaltung mit 2.250 an. Aktuell befinden sich 33 Corona-Erkrankte in stationärer Behandlung. Darunter gibt es neun schwere Verläufe.