Thüringen meldet 431 Neuinfektionen

Trotz eines gesunkenen Inzidenzwertes um 18 auf 256,2 hat Thüringen auch am 19. Januar weiterhin den höchsten Wert bundesweit. Seit Montag wurden 431 Neuinfektionen im Freistaat gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 58.021. Davon sind 44.990 wieder genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen beziffert der Freistaat mit 1.676. In intensivmedizinischer Behandlung in Kliniken befinden sich aktuell 185 an Corona erkrankte Patienten.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder