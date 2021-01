A7 in Richtung Kassel nach Unfall wieder frei

Nach einer Sperrung wegen eines Unfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, der sich am Montag, 18. Januar, bei Nörten-Hardenberg ereignet hatte (wir berichteten), ist die A7 in Richtung Kassel wieder freigegeben worden. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.Mehrere Fahrzeuge waren am Montagnachmittag dort in den Unfall verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen touchierten sich zwei Kleinlastwagen bei einem Überholmanöver, danach stieß einer der Transporter mit einem mit Motoröl beladenen Tanklastzug zusammen.

Der Lastwagen und ein Kleintransporter kippten um, Öl lief auf die Fahrbahn. Die umfangreichen Bergungsarbeiten hatten zu einer kompletten Sperrung der A7 ab der Anschlussstelle Northeim-West in Richtung Kassel geführt. Diese wurde erst am frühen Dienstagmorgen wieder aufgehoben, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Die drei Fahrer seien leicht verletzt. In der Erstmeldung der Polizei hieß es noch, dass alle Unfallbeteiligten unverletzt geblieben seien.