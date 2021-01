Landkreis: Wirtschaftsausschuss tagt online

Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Bauen, Planen und Energie tagt am Montag, 25. Januar, per Videokonferenz. Die öffentliche Sitzung beginnt um 15 Uhr. Interessierte Bürger können daran teilnehmen. Auf der Agenda stehen unter anderem Beratungen über den Nachtbus für den Landkreis Göttingen sowie die Erweiterung der landesbedeutsamen Buslinie L 160. Des Weiteren geht es auch um die Kreiszuweisung an die Gemeinde Wulften zur Erneuerung des Radwegs „Bimmelbrücke“ zwischen Wulften und Bilshausen.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist per Mail an info@landkreisgoettingen.de möglich. Nach der Anmeldung werden die Zugangsdaten für die Online-Sitzung zur Verfügung gestellt.