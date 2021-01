Polizei erschießt Schäferhund nach Attacken gegen Personen

Kalefeld Nach einem Spaziergang griff der Hund in Kalefeld seine Besitzerin an. Nachbarn und Polizisten versuchten, das Tier zu bändigen.

Tragisches Ende eines Spaziergangs: ein Schäferhundmischling wurde am Sonntagmittag, 17. Januar, durch die Polizei erschossen, nachdem er zuvor seine 65-jährige Halterin sowie zwei Polizisten mit Bissen verletzt hatte. Wie die Polizei mitteilt griff der Hund gegen 12.30 Uhr seine Besitzerin nachdem sie von einem Spaziergang zurückgekehrt waren an, verletzte sie mit Bissen am Arm und Bein.

Hund reißt Maulkorb wieder ab

Ein Nachbar wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der Frau zu Hilfe. Ihm gelang es, den Hund abzuwehren, so dass sich die verletzte Frau ins Haus flüchten konnte. Durch den Nachbar konnte auch die Polizei alarmiert werden. Einer Bekannten der verletzten Hundehalterin gelang es noch vor dem Eintreffen der Beamten, den Hund anzuleinen.

Nachdem es zunächst so schien, dass sich der Hund beruhigt hatte, wurde diesem ein Maulkorb angelegt. Der Hund schaffte es jedoch, sich von dem Maulkorb zu befreien. Er konnte sich losreißen und biss erneut wild um sich. Durch die Angriffe des Hundes wurde ein Polizeibeamter durch insgesamt fünf Bisse in die rechte Hand und ein weiterer Polizeibeamter durch zwei Bisse in den rechten Daumen verletzt.

Pfefferspray zeigt keine Wirkung

Nachdem das eingesetzte Pfefferspray wenig Wirkung gezeigt hatte - und der Hund zu erneuten Angriffen gegen die Polizeibeamten ansetzte, wurde der Schäferhundmischling durch Schüsse aus der Dienstwaffe getötet.

Die Hundehalterin sowie die beiden verletzten Polizeibeamten wurden dem Krankenhaus Northeim und Einbeck zur ärztlichen Versorgung zugeführt.