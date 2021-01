Verstoß gegen Verordnung: Polizei löst Geburtstagparty auf

Eine illegale Geburtsfeier in Bodenfelde, an der 13 Erwachsene sowie mindestens zehn Kinder aus verschiedenen Haushalten teilnahmen, musste die Polizei am 17. Januar gegen 0.10 Uhr auflösen. Wie die Beamten, denen die Feierlichkeit gemeldet wurde, bei ihrem Eintreffen feststellen mussten, wurden bei der Feier keinerlei Schutzmaßnahmen eingehalten.

Feiernde wollen sich nicht ausweisen

Nachdem die Polizei die Feier für beendet erklärte, zeigten sich die Beteiligten uneinsichtig und weigerten sich zunächst ihre Personaldokumente auszuhändigen. Erst nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte wiesen sich die Beteiligten aus. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden nach der Personalienfeststellung Platzverweise für die Örtlichkeit ausgesprochen sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet.

Die Polizei appelliert eindringlich an die Bevölkerung, derartige Zusammenkünfte zu unterlassen. „Jeder Einzelne ist in der Pflicht sich an die Corona Verordnung zu halten und so die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten. Nur so können die hohen Fallzahlen gesenkt und lebensbedrohliche Krankheitsverläufe minimiert werden. Verstöße gegen die Corona Verordnung werden konsequent verfolgt und geahndet“, heißt es in einer Pressemitteilung.