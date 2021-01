Corona im Kreis Göttingen: 586 Menschen sind erkrankt

Göttingen Der Inzidenzwert liegt am 16. Januar bei 91,1.

586 Menschen im Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Der Inzidenzwert liegt am 16. Januar bei 91,1. Dies teilt der Landkreis Göttingen mit.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19 Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 4.484. Davon gelten 3.757 Personen als von der Infektion genesen, 141 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens appelliert der Krisenstab des Landkreises Göttingen, an diesem Winterwochenende belebte öffentliche Plätze zu meiden.

Die Lage in Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Fälle/aktuell Infizierte):

Flecken Adelebsen (70/11)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (87/6)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (162/17)

Stadt Bad Sachsa (123/10)

Flecken Bovenden (98/12)

Samtgemeinde Dransfeld (63/4)

Stadt Duderstadt (604/146)

Gemeinde Friedland (90/5)

Samtgemeinde Gieboldehausen (217/76)

Gemeinde Gleichen (88/10)

Stadt Göttingen (1.436/141)

Stadt Hann. Münden (469/41)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (104/7)

Stadt Herzberg am Harz (332/15)

Stadt Osterode am Harz (229/23)

Samtgemeinde Radolfshausen (51/21)

Gemeinde Rosdorf (114/9)

Gemeinde Staufenberg (85/6)

Gemeinde Walkenried (62/26).