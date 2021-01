Eine Person bei nächtlichem Rodelunfall verletzt

Einen nächtlichen Einsatz hatten Rettungsdienst und Bergwacht in den frühen Morgenstunden am Freitag, 8. Januar, am Torfhaus. So wurde um 4.12 Uhr die Bergwachtgruppe Vienenburg zu einem Gelände-Unfall alarmiert, denn ein Rodler hatte sich verletzt. Um 4.42 Uhr musste dann die Nachalarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Altenau erfolgen, weil Notarzt und Rettungswagen sich im Schnee festgefahren hatten.



Die zu nachtschlafender Zeit leeren Pisten auf dem Rodelhang Rinderkopf (Torfhaus) hatte ein Rodler für sich genutzt. Dabei war er verunglückt. Vor Ort wurde er durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes erstversorgt. Nachdem sich sowohl der Rettungswagen, als auch das Notarzteinsatzfahrzeug im Zufahrtsbereich zu dem Rodelhang im Schnee festgefahren hatten, wurden die Feuerwehren Altenau und Bad Harzburg mit einem Rüstwagen mit Winde zur Bergung der Fahrzeuge hinzugezogen. Das meldet die Feuerwehr Altenau.



Mit Schaufel und "Schubkraft" konnte zunächst der RTW befreit werden. Anschließend wurden auf das Notarzteinsatzfahrzeug die Schneeketten vom MTW der Feuerwehr Altenau aufgezogen und dieses konnte dann auch mit Eigenantrieb und "Schubkraft" aus der misslichen Lage befreit werden. Das berichtet die Feuerwehr. Die Feuerwehr Bad Harzburg musste mit dem Rüstwagen nicht tätig zu werden.