Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr

Im Zeitraum zwischen Samstag, 2. Januar, bis Freitag, 8. Januar, 20 Uhr hat sich ein Fall von Vandalismus in Moringen ereignet. Das meldet die Polizei Northeim. Unbekannte befuhren mit einem Pkw die Rasenfläche des örtlichen Segelflugplatzes und verursachten durch wilde Fahrmanöver Schäden an der Rasenfläche. Aus Neuschnee wurden Rampen bzw. Haufen aufgeschichtet und diese offensichtlich mit einem an einen Pkw angebundenen Schlitten als Sprungschanzen genutzt. Durch die Schäden kann der Flugplatz nicht mehr als potenzielle Notlandefläche genutzt werden, der Schaden an der Grasnarbe beträgt ca. 200 Euro. Es wird ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr. Die Polizei Northeim bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Telefon 05551/7005-0.

