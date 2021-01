Die Polizei warnt vor aktuellen Maschen von Trickbetrügern

Im Bereich der Stadt Uslar sowie in Einbeck kam es Mittwochmittag zu mehreren Anrufen von Betrügern, die sich als angebliche Verwandte ausgaben, um Bargeld zu erlangen. Das meldet die Polizei Northeim. In einem Fall in Uslar gab sich eine unbekannte Täterin als Tochter der angerufenen Seniorin aus, die dringend Geld für einen Wohnungskauf benötigt. Die 80-Jährige entnahm nach mehreren Telefonaten einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus ihrem Bankschließfach und übergab diesen in der Nähe ihrer Wohnanschrift an einen unbekannten Mann.

In drei weiteren Fällen gaben sich die unbekannten Täter als Enkel und Neffe aus und baten unter anderem um eine Bargeldsumme in Höhe von 30.000 Euro. Glücklicherweise erkannten die Senioren die Betrugsversuche, sodass es zu keinen finanziellen Schäden kam.

Ein Mann gibt sich als Wasserwerker aus, während sein Komplize einbricht

Die Göttinger Polizei meldete derweil auch einen Fall am Mittwochmittag, bei dem eine 76-jährige Frau in ihrem Haus in der Heiligenstädter Straße im Friedländer Ortsteil Reckershausen (Landkreis Göttingen) mit einem Trick bestohlen wurde. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 1.200 Euro. Nach ersten Informationen hatte sich gegen 11.15 Uhr ein Mann an der Haustür als Wasserwerker ausgegeben und gesagt, er müsse den Zählerstand ablesen. Die Frau gewährte dem Unbekannten Zutritt und begab sich mit ihm in den Keller des Hauses, um den Wasserzählerstand abzulesen.

Als die 76-Jährige Geräusche aus dem Erdgeschoss hörte, wurde sie misstrauisch und begab sich nach oben in die Wohnräume, wo sie einen weiteren unbekannten Mann in ihrem Büro vorfand, der augenscheinlich gerade den Schreibtisch durchwühlte. Daraufhin verließen beide Betrüger gemeinsam das Haus und flüchteten zu Fuß in Richtung Bergstraße. Kurz darauf stellte die Dame den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei.

Neue Betrugsversuche machen sich das Coronavirus zunutze

Der Handwerker, der den Zählerstand ablesen wollte, wird wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Haare, trug eine Brille und Mundschutz, bekleidet mit einer weißen Jacke. Er sei der größere der beiden gewesen. Der Unbekannte aus dem Büro wird folgt beschrieben werden: Etwa Mitte 35 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Haare, trug keinen Mundschutz, bekleidet mit einer dunklen Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Nicht nur die falschen Wasserwerker versuchen momentan wieder, an das Ersparte der vorrangig lebensälteren Mitmenschen zu gelangen – auch die Enkeltrick-Betrüger sind wieder aktiv. Neuerdings erfinden die Gauner auch immer wieder neue Maschen rund um das Corona-Virus. So erfuhr die Polizei in den letzten Tagen von einem Anruf eines angeblichen Arztes, der dazu aufforderte, Geld für eine dringende Behandlung eines schwer erkrankten Angehörigen zu übersenden. Bisher sind diese Versuche gescheitert. Die Ermittler schließen allerdings nicht aus, dass die Betrüger ihre Masche auch in nächster Zeit weiter fortsetzen bzw. intensivieren werden und raten zu besonderer Vorsicht.

Die Betrüger versuchen verschiedene Maschen am Telefon und vor Ort

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor diesen Betrugsmaschen und spricht folgende Empfehlungen aus: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort – legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Bleiben Sie bei Anrufen, in denen es um Geldforderungen oder -bitten von angeblichen Verwandten geht, misstrauisch. Vergewissern Sie sich in einem persönlichen Gespräch davon, dass Sie es tatsächlich mit einem Verwandten oder nahen Bekannten handelt. Lassen sie sich nicht unter Druck setzen, weder zeitlich noch moralisch. Händigen sie fremden Menschen kein Bargeld oder Schmuck aus und hinterlegen Sie dies auch nicht vor der Haustür. Melden Sie im Zweifel solche Anrufe immer der Polizei, auch über den Polizeinotruf 110! pol nom/goe