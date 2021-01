Sudheim: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend kam es auf der B3 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 25-jährige Northeimerin befuhr gegen 18.40 Uhr mit ihrem Pkw des Herstellers BMW die B3 in Richtung Northeim. Auf Höhe der Einmündung der Kreisstraße 421 kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, der schließlich nach links in Richtung Levershausen abbog, ohne ihr die Vorfahrt zu gewähren. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw nicht verhindern. Dieser setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort.

Das flüchtige Fahrzeug müsste Unfallschäden am hinteren Stoßfänger aufweisen – Polizei erbittet Hinweise

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um eine dunkel lackierte Limousine des Typs Audi A4 mit Northeimer Kennzeichen. Dieser müsste im Bereich des Stoßfängers hinten rechts einen Unfallschaden aufweisen. Am BMW der Northeimerin entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Audi oder dessen Fahrzeugführer/-in machen können, teilen diese bitte der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 mit.