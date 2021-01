Angestellte mit echt aussehender Softair-Pistole bedroht

Wegen mehrerer Tankstellen-Überfälle muss sich seit Freitag ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Northeim vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im Juli vergangenen Jahres im Zeitabstand von zwei Wochen erst eine Tankstelle in Duderstadt und dann eine in Adelebsen (Kreis Göttingen) überfallen zu haben. Bereits zwei Monate zuvor soll er außerdem einen Überfall auf eine Tankstelle in Moringen (Kreis Northeim) verübt haben. Der Angeklagte habe dabei jeweils die allein anwesenden Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert. Insgesamt habe er rund 4.150 Euro erbeutet. Damit habe er sich unter anderem des schweren Raubes und der räuberischen Erpressung schuldig gemacht. Die Polizei hatte den 21-Jährigen rund zwei Wochen nach dem letzten Überfall in Duderstadt festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Zum Prozessauftakt legte der 20-Jährige ein Teilgeständnis ab: Die beiden Überfälle in Adelebsen und Duderstadt räumte er ein, mit dem Überfall in Moringen will er dagegen nichts zu tun haben. Als Motiv für die Taten gab er seine Drogensucht an. Einen Teil der Beute habe er in Spielotheken verspielt, das meiste Geld habe er indes für den Kauf von Drogen verwendet. Er habe damals große Mengen Kokain, Amphetamine und Cannabis konsumiert. Nach drei bis vier Tagen sei das erbeutete Geld schon wieder weg gewesen. Da er zum Tatzeitpunkt unter Drogen gestanden habe, könne er sich an Details nicht erinnern, sagte der Angeklagte. Auch wie er zu den Tatorten gekommen war, könne er nicht sagen. Er habe kein Auto, seinen Führerschein habe er abgeben müssen. Alle drei Überfälle hatten sich gegen 21 Uhr abends ereignet.

Anklage: Softair-Pistole auf Kassiererin gerichtet

Bei dem von ihm bestrittenen Überfall in Moringen im Mai 2020 soll der 21-Jährige laut Anklage mit ausgestrecktem Arm eine Softair-Pistole in Kopfhöhe auf die Kassiererin gerichtet haben. Der Angeklagte habe sie dann aufgefordert: „Mach die Kasse auf, ich will das ganze Geld! Die großen Scheine, die großen Scheine!“ Anschließend habe er das Bargeld – insgesamt 755 Euro – selbst in eine Tüte gepackt und sei geflüchtet. Mitte Juli habe der Angeklagte dann in einer Tankstelle in Duderstadt den Kassierer mit einer Softair-Pistole bedroht und diesen aufgefordert: „Gib mir jetzt sofort das ganze Bargeld!“ Er habe dem Angestellten dann eine Plastiktüte gegeben und gesagt: „Mach da das Geld rein!“ Anschließend sei er mit rund 1.000 Euro verschwunden.

Elf Tage später habe er in einer Tankstelle in Adelebsen die 22 Jahre alte Kassiererin mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole bedroht und sie aufgefordert, ihm sämtliche Geldscheine aus der Kasse zu geben. Anschließend sei er mit der Beute in Höhe von rund 2.400 Euro zu Fuß geflüchtet. Die Polizei hatte damals kurz darauf mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Täter gefahndet, allerdings ohne Erfolg. Anfang August nahmen ihn schließlich die Fahnder in der Wohnung eines Bekannten in Duderstadt fest. Er habe sich dort aufgehalten, nachdem sein Vater ihn aus der Wohnung geworfen habe, sagte er. Der Vater sei zuvor von anderen auf einen Facebook-Eintrag hingewiesen worden, in dem ein Foto von dem Überfall in Adelebsen zu sehen war. Sein Vater habe ihm schwere Vorwürfe gemacht, warum er kein ehrlicher Mensch geblieben sei. Seit seiner Inhaftierung habe er sich viele Gedanken gemacht, sagte der 21-Jährige. Ihm sei bewusst geworden, „was ich damit angerichtet und den Leuten angetan habe“. Er sehe auch immer wieder das Gesicht der verängstigten Kassiererin der Tankstelle in Adelebsen vor sich: „Manchmal träume ich davon.“ Das Gericht hat für den Prozess insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt.