Landkreis Göttingen schaltet zusätzliche Impf-Hotline

Der Landkreis Göttingen besetzt ab sofort ein Servicetelefon, um Fragen der Bürger zum Thema Impfungen speziell für die beiden Impfzentren des Landkreises zu beantworten. Es ergänzt das bestehende Angebot der Landeshotline und ist unter der Rufnummer 0551 525-2000 ab sofort erreichbar.

„Es gibt nach wie vor sehr viele Unklarheiten in der Bevölkerung zum Impfbeginn in den Impfzentren, zum konkreten Anmeldeverfahren, zur Reihenfolge wer sich wann impfen lassen kann und nicht zuletzt auch zu allgemeinen Fragen zum Thema Impfungen“, berichtet die Leiterin des Krisenstabes des Landkreises, Kreisrätin Marlies Dornieden. „Deshalb ist es unser Hauptanliegen, mit diesem ergänzenden, dezentralen Angebot der Bevölkerung Rückfragen zu beantworten und insbesondere konkrete Hilfestellungen zu den örtlichen Regelungen für die Impfzentren in den Sporthallen der BBS II in Göttingen und der OBS in Herzberg zu bieten. Gute und umfängliche Informationen helfen dabei, Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung im Hinblick auf eine Impfung zu beseitigen. Das ist wichtig, denn eine Impfung bietet nicht nur eigenen Schutz, sondern trägt auch zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei“.

Das Infotelefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr mit zwei Mitarbeitern besetzt. Schriftliche Anfragen sind per E-Mail unter impftelefon@landkreisgoettingen.de möglich. Über das Infotelefon ist keine Anmeldung zur Impfung möglich. Diese muss über die zentrale Rufnummer des Landes, 0800 99 88 665, erfolgen. Derzeit ist aber noch keine Anmeldung zur Impfung möglich, da die Terminvergabesoftware für die Impfzentren noch nicht freigeschaltet ist.