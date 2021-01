Tödlicher Unfall in Uslar

Uslar Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bahnhofstraße in Uslar zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger gestorben ist.

Am Dienstagnachmittag erfasste eine 36-jährige Frau aus Uslar mit ihrem Pkw auf der Bahnhofstraße in Uslar Richtung Bollensen einen 77-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger verstarb nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Das meldet die Polizeiinspektion Northeim. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Bahnhofstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, zudem wurde ein Sachverständiger zur genauen Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.