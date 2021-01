Polizei Goslar meldet Verkehrschaos im Oberharz

Die Polizei Goslar ist heute mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion im Oberharz präsent. Das gab die Polizei selbst auf Facebook bekannt. Bedingt durch den anhaltend starken Schneefall muss mit Einschränkungen im Straßenverkehr gerechnet werden. Bereits am Morgen kam es demnach zu Verkehrsstörungen durch Fahrzeuge des Schwerlastverkehrs an der B4 in Richtung Torfhaus. Bei verstärkter Anreise müsse mit Straßensperrungen und weiträumigen Ableitungen gerechnet werden, heißt es in der Mitteilung von Mittwochmorgen.

Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer, Rettungswege jederzeit freizuhalten

Deshalb appelliert die Polizei an die Verkehrsteilnehmer, die Rettungswege durchgehend freizuhalten, um ein Durchkommen der Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst, Feuerwehr, Bergwacht und Polizei jederzeit zu gewährleisten. Außerdem sei das Parken außerhalb geschlossener Ortschaften untersagt und nur ausgewiesene Behelfsparkplätze nutzbar. Im gesamten Bereich Torfhaus gelte darüberhinaus die Maskenpflicht. Sollte der Weg trotzdem in den Harz führen, seien die „klassischen“ touristischen Ziele zu meiden und möge auf das weitläufige Umland ausgewichen werden, so die Polizei Goslar.

Bereits zuvor war ein erhebliches Aufgebot von Ordnungskräften angekündigt worden, um das immense Touristenaufkommen im Harz zu kontrollieren (wir berichteten).