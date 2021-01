Göttingen: Unbekannte stehlen E-Bike aus Tiefgarage

Unbekannte Einbrecher haben in Göttingen ein E-Bike gestohlen. Das meldet die Polizei. In der Zeit zwischen Sonntag- und Montagnachmittag haben die Täter sich demzufolge gewaltsam Zutritt zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienkomplexes in der Göttinger Heinz-Hilpert-Straße verschafft und dort ein schwarzes E-Bike der Marke „Liv“, Modell „Amiti E+ 0“, entwendet haben.

Bislang fehlt jede Spur

Nach ersten Informationen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.