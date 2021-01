„Höchste Eisenbahn“ will für Fernverbindungen im Harz kämpfen

Von Dortmund ohne Umsteigen bis nach Bad Sachsa, von Bremerhaven ohne Umsteigen direkt bis Goslar, Bad Harzburg und Walkenried, von Emden, Oldenburg, Bremen, ja sogar von Amsterdam ohne Umstieg nach Goslar und Bad Harzburg, von Bielefeld umsteigefrei bis nach Herzberg: Diese direkten Verbindungen mittels D- oder Eilzügen hat es in Zeiten der Deutschen Bundesbahn gegeben.

Aber auch die Deutsche Reichsbahn bot direkte Züge aus Berlin nach Wernigerode oder Nordhausen und aus Dresden und Leipzig nach Wernigerode an. „All dies ging infolge durch den Rückzug des DB-Fernverkehrs aus der Fläche und infolge der Zerstückelung des Nahverkehrs, welche die ansonsten durchaus positiv zu sehende Regionalisierung mit sich brachte, verloren“, erläutert Michael Reinboth, Sprecher der Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz.

Der neue „Deutschland-Takt“ ist für den Harz eine Enttäuschung

Heute gebe es rund um den Harz nur noch Nahverkehr, und diesen noch dazu häufig an Punkten gebrochen, die nicht durch die Bedürfnisse der Kunden, sondern durch den Zuschnitt der auszuschreibenden Teilnetze und die Landesgrenzen und, dadurch bedingt, die Vergabe an unterschiedliche Unternehmen diktiert werden.

Die Folge: „Die im Harz liegenden und touristisch sehr aufkommensstarken Gemeinden wie Braunlage, St. Andreasberg, Schierke, Hohegeiß (um nur einige zu nennen) sind nur mit mindestens zweimaligem Umsteigen aus den relevanten Quellgebieten wie Berlin, Hamburg, Bremen oder dem Ruhrgebiet erreichbar“, analysiert Reinboth. Diesen Zustand zu beenden, hat sich nun die Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ vorgenommen. Denn der „Deutschland-Takt“, der, alles besser machen solle, sei für den Harz eine riesige Enttäuschung.

„Fernverkehr wird im Harz ausgeklammert“

„Der Fernverkehr klammert unser Mittelgebirge im Gegensatz zur Nord- und Ostseeküste, zum Schwarzwald und Bodensee, zum Allgäu, zum Werdenfelser und Berchtesgadener Land und zu Österreich und der Schweiz komplett aus. Der Harz wird weiterhin weitest räumig umfahren. An der Umsteigesituation ändere sich nichts – im Gegenteil: „Die vorgesehenen Anschlüsse an den Nahverkehr sind zum Teil deutlich schlechter als heute“, führt Michael Reinboth aus.

Bei „Höchste Eisenbahn“ geht man das Thema sehr ausführlich an. Deswegen hat Reinboth zunächst einmal ein knapp 90 Seiten umfassendes „Fernkursbuch“ für den Harz erstellt und drucken lassen, welches die heutige Fernverkehrsanbindung mit ihren durchaus vorhandenen Stärken (Anschlüsse bestehen zumeist jede Stunde, ansonsten alle 2 Stunden), aber eben auch den Schwächen (mindestens ein Umstieg bis an den Harzrand, häufig auch deren zwei oder gar drei, oft prekäre Anschlüsse und Umsteigebahnhöfe ohne jeden Service wie Güsten, Bodenfelde oder Kreiensen) genau aufzeigt. Dann hat man bei der Initiative den geplanten „Deutschland-Takt“ analysiert und dem heutigen Angebot gegenübergestellt. Ihr Resultat: Praktisch nichts werde besser, einiges bleibe, vieles werde schlechter.

Die Fantasie fehlt für den Harz

„Unsere Region mit einer halben Million Einwohner und mehr als 10 Millionen Übernachtungen pro Jahr sowie unzähligen Tagesgästen, die regelmäßig mit ihren Autos den Harz überschwemmen und zuparken, profitiert in keiner Weise vom Deutschland-Takt. Hieran nicht ganz unschuldig sind die drei Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die, was die Entwicklung des Taktes und den Ausbau der Angebote betrifft, für den Harz praktisch überhaupt keine Steigerung der Zugzahlen vorgesehen haben – ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Baden-Württemberg oder Bayern.

Was Niedersachsen betrifft, ist auch ein krasser Gegensatz zwischen dem, was für die Küstenregionen vorgesehen ist, und dem, was man dem Harz gönnt, festzustellen“, führt Reinboth aus. Die Fantasie, die andernorts an den Tag gelegt werde, um Fernverkehr in die Regionen zu bekommen, sei für den Harz nicht zu erkennen.

Initiative will sich für Verbesserungen einsetzen

„Leider fehlt es rund um den Harz an Visionen und am Willen, mehr für eine bessere Anbindung unseres Mittelgebirges an den Fernverkehr der Bahn zu tun. Das muss sich ändern. Und deswegen werden wir im Jahr 2021 und darüber hinaus nicht lockerlassen und immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Klimawandel und Verkehrswende werden uns mehr denn je beschäftigen. Hierzu gehört auch, dass man besser und bequemer in den Harz reisen kann“, betont Michael Reinboth.

Die ersten 40 Exemplare des Harzer Fernfahrplans nebst entsprechendem Anschreiben hat er schon verschickt. Für die, welche die Aktion unterstützen wollen, bietet er an, ihnen das Fahrplanbuch zuzusenden und sie mit entsprechenden Argumenten zu versorgen.

Das Kursbuch ist auch unter diesem Link herunterzuladen.