Einbruch in leerstehendes Haus

In Bad Pyrmont wurde in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Am 04. Januar gegen 15:20 Uhr habe ein 74-jähriger Mann im Obergeschoss eines aktuell unbewohnten Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße Renovierungsarbeiten durchgeführt. Als er ein Poltern aus dem Keller hörte, habe er zunächst gedacht, dass der Vermieter dort Arbeiten durchführen würde. Erst eine viertel Stunde später habe er nachgesehen und festgestellt, dass ein durch Bretter gesicherter Kellerraum von außen aufgebrochen und der Glaseinsatz einer Kellertür nahezu komplett herausgeschlagen worden war.

Die Polizei konnte keine Tatverdächtigen mehr antreffen

Durch die Kellertür waren der oder die Täter bis ins Erdgeschoss gelangt und hatten erste Schubladen der noch möblierten Wohnung zu durchsuchen begonnen. Bei einer anschließenden polizeilichen Durchsuchung des Gebäudes konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Tatausführung abgebrochen, als der Zeuge sich im Gebäude bemerkbar machte. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.