Einbruch in Einfamilienhaus

Einbeck Unbekannte Täter schmeißen Scheibe ein und richten Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro an.

Unbekannte sind am Sonntag, 3. Januar 2021, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Das meldet die Polizei. Die Täter sollen in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr eine Fensterscheibe des Hauses im Birkenbergweg in der Einbecker Ortschaft Rengershausen eingeworfen und sich so Zutritt zum Wohnzimmer verschafft haben. Im Hausinnern wurden mehrere Räume durchsucht. Laut Polizei wurde ein Laptop und ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1.800 Euro. Zeugen, die Hinweise auf diese Tat oder den/die Täter geben können, sollen sich bei der Polizei Einbeck unter Telefon 05561/94978 0 melden.