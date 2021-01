Verkehrsunfall auf glatter Straße

Auf der Bundesstraße 241 kam es am Sonntagmittag zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld zu einem Verkehrsunfall. Der 41-jährige Fahrer eines Ford geriet in einer Rechtskurve auf der schneeglatten Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Volvo. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt. Zwei der Insassen wurden direkt vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt, die vier weiteren wurden zur Behandlung ins Krankenhaus in Goslar gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

