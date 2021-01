Hund stürzt 7 Meter in die Tiefe – Feuerwehr leistet Hilfe

St. Andreasberg Am Sonntag stürzte ein Hund in St. Andreasberg von einem Dach sieben Meter in die Tiefe. Die Freiwillige Feuerwehr leistete Hilfe.

Am Sonntag wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Andreasberg zu einer Tierrettung alarmiert. Das berichten die Brandschützer auf ihrer Webseite.

Ein mittelgroßer Hund war demnach beim Herumtollen von einem Dach etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Aufgrund der Hanglage war es möglich, von einer Seite auf das Flachdach des Gebäudes zu gelangen.

Nach Erkundung der Lage wurde der verletzte Hund mit seinen Herrchen in einem Feuerwehrfahrzeug von der Unfallstelle zu einem nahe gelegenen Parkplatz gebracht. Von dort wurden Hund und die Besitzer umgehend an eine Tierklinik in Osterode überwiesen, so die Feuerwehr abschließend.