Justiz 2020: Brutale Attacken von narzisstischen Männern

Die Corona-Pandemie hat 2020 vieles ausgebremst - auch die Justiz. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr gelten auch in den Gerichten die inzwischen allerorts üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Davon betroffen war gleich zu Beginn auch der meistbeachtete Prozess des Jahres: Am 25. März begann vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen das Verfahren um den Doppelmord im Stadtteil Grone. Es war der erste Mordprozess, bei dem spezielle Maßnahmen zum Infektionsschutz angeordnet wurden. Um die Sicherheitsabstände einhalten zu können, waren nur wenige Medienvertreter und Zuschauer zu der Verhandlung zugelassen.

Nicht nur im Prozess gegen den männlichen Angeklagten war 2020 ein Thema dominierend: Gewalt gegen Frauen. Auch in mehreren anderen Verfahren ging es um brutale, exzessive und teilweise tödliche Attacken von Männern gegen ihre (Ex-)Partnerinnen sowie deren Unterstützerinnen. Auch wenn die einzelnen Fälle unterschiedlich waren, gab es auffällige Parallelen. So hatten die Angeklagten bestimmte Eigenschaften gemeinsam: Männlich, narzisstisch, beruflich nicht sonderlich erfolgreich, großes Geltungsbedürfnis, ständig nach Anerkennung heischend, aggressive Reaktionen auf Kritik oder Kränkungen.

Gewalt gegen Frauen

All dies traf unter anderem auf den Angeklagten im Prozess um den so genannten Doppelmord in Grone. Dieser hatte im September 2019 auf offener Straße seine ehemalige Lebensgefährtin in Brand gesetzt und mit 25 Messerstichen getötet. Als eine Kollegin der 44-Jährigen zu Hilfe kommen wollte, stach er auch diese nieder. Die 57-Jährige verstarb später im Krankenhaus (wir berichteten). Während der vor zahlreichen Zeugen ausgeübten Tat rief er immer wieder: „Mich betrügt man nicht!“ Der Angeklagte habe seinen exklusiven Besitzanspruch lautstark verkündet und mit brachialer Gewalt in die Tat umgesetzt, sagte der Vorsitzende Richter am Ende des viermonatigen Prozesses. Die Kammer verurteilte den Mann, der bereits mehrfach wegen Vergewaltigung vorbestraft war, wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe. Außerdem stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung hat dagegen Revision eingelegt. Ihrer Ansicht nach sind die Taten nicht als Mord, sondern als Totschlag einzustufen.

Im Februar verurteilte das Landgericht Göttingen einen 55-jährigen Pensionsbetreiber aus Katlenburg-Lindau, der ebenfalls zwei Frauen niedergestochen hatte, wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Dieses Urteil wurde rechtskräftig. Der Angeklagte hatte im Juli 2019 im Verlauf eines Trennungsstreits zunächst eine Freundin seiner Ex-Partnerin durch mehrere Messerstiche schwer verletzt und dann neunmal mit voller Wucht auf seine frühere Lebensgefährtin eingestochen. Die 60-Jährige erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Der Angeklagte hatte nach der Tat gegenüber der Polizei keinerlei Reue gezeigt und seine Ex-Partnerin als „Abschaum“ bezeichnet, die „das verdient“ habe. Mehrere Zeuginnen beschrieben ihn als sehr dominant auftretenden Menschen, der unentwegt geredet habe.

Um eine ganze Serie von Gewalttaten und Misshandlungen von Frauen ging es in einem weiteren Prozess gegen einen 37-jährigen Mann aus Uslar. Am Ende sahen es die Richter als erwiesen an, dass der Angeklagte über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren seine jeweiligen Partnerinnen körperlich misshandelt und teilweise auch vergewaltigt hatte. Er habe den betroffenen sechs Frauen unter anderem Rippen- und Armbrüche, Verbrennungen, Faustschläge und Stichverletzungen zugefügt. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Der Angeklagte hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft zwei neue Anklagen erhoben. Sie wirft dem 37-Jährigen unter anderem gefährliche Körperverletzung, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung vor.

Sexueller Missbrauch von Kindern

2020 gab es mehrere Prozesse wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, diese fanden weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach einem der Angeklagten war mit einem europäischen Haftbefehl gefahndet worden. Der 59-jährige Göttinger hatte sich eineinhalb Jahre auf der Flucht vor der Justiz befunden. Ende 2019 nahmen ihn italienische Carabinieri auf einem Campinglatz in der Nähe von Livorno fest. Im Juni verurteilte ihn die Jugendschutzkammer des Landgerichts Göttingen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 17 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren.

Ein weiterer Missbrauchsprozess, der seit September vor dem Landgericht Göttingen läuft, steht im Zusammenhang mit dem aufsehenerregenden Missbrauchsfall auf dem Campingplatz in Lügde. Der Angeklagte, ein 49-jähriger Mann aus einem Ort im Solling, soll unter anderem sieben Mädchen sexuell missbraucht haben. Eines dieser Mädchen soll auch von dem bereits abgeurteilten Haupttäter aus Lügde missbraucht worden sein.

Marihuana-Schmuggel

Vor allem bei den Amtsgerichten gab es jede Menge Strafverfahren wegen Drogendelikten. Oft ging es dabei um so genannte „Beschaffungskriminalität“ zur Finanzierung des eigenen Drogenkonsums. Zwei Prozesse richteten sich auch gegen mutmaßliche Drahtzieher von kriminellen Rauschgiftgeschäften. Das Landgericht Göttingen verurteilte im Juli einen Mann aus dem Altkreis Osterode zu sechs Jahren Freiheitsstrafe. Dem Urteil zufolge hatte der 50-Jährige 80 Kilo Marihuana erworben und von Italien nach Osterode liefern lassen, um die Drogen anschließend gewinnbringend weiter zu veräußern.

Im Oktober verurteilte das Landgericht einen einschlägig vorbestraften Mann aus Einbeck wegen Drogenhandels zu viereinhalb Jahren Haft. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 50-Jährige der Drahtzieher eines großangelegten Marihuana-Schmuggels von Spanien nach Deutschland gewesen war.

Strafverfahren mit politischem Hintergrund

Das Amtsgericht Göttingen verurteilte den früheren Landeschef der AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“, Lars Steinke, zu einer Geldstrafe von insgesamt 1.800 Euro. Steinke hatte 2018 in einem Facebook-Eintrag den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als „Verräter“, „Feigling“ und „Feind des deutschen Volkes" bezeichnet. Dies sei eine Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, befand das Gericht.

Gleich zweimal musste sich ein mehrfach vorbestrafter 26-jähriger Neonazi vor dem Amtsgericht Einbeck verantworten. Im ersten Prozess erhielt er eine siebenmonatige Freiheitstrafe ohne Bewährung. Er hatte unter anderem eine Frau aus Einbeck als „alte pädophile Seebrückentante“ beleidigt. Vier Wochen später wurde er unter anderem wegen eines versuchten Sprengstoffanschlags zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 26-Jährige hatte nachts durch einen Briefschlitz einen „Polenböller“ in ein Haus geworfen. Die Tat zielte auf eine Hausbewohnerin, die sich gegen Rechtsradikale und für Flüchtlinge engagiert.

Ein wegen eines geplanten Sprengstoffanschlages verurteilter Salafist aus Northeim stand 2020 erneut vor Gericht. Der frühere Neonazi, der später zum Islam konvertierte, hatte in seinem Haftraum einen Justizbeamten mit zwei Gabeln angegriffen und schwer verletzt. Das Landgericht Oldenburg verurteilte ihn unter anderem wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Freiheitsstrafe. 2017 hatte ihn das Landgericht Braunschweig zu einer mehrjährigen Freiheitstrafe verurteilt, weil er einen Anschlag gegen Polizisten oder Bundeswehrsoldaten geplant hatte.

Zivilverfahren: Erfolgreiche Klagen auf Entschädigung

Außer mit Strafverfahren beschäftigen sich die Gerichte auch mit zivilrechtlichen Streitigkeiten. Dabei geht es häufig um Geld. Im Fall des früheren Göttinger Transplantationschirurgen ging es um sehr viel Geld. Dieser hatte nach seinem Freispruch im Prozess um den so genannten Göttinger Transplantationsskandal das Land Niedersachsen verklagt, weil dieses ihm für die erlittene Untersuchungshaft nur eine Haftentschädigung von 8.500 Euro gezahlt hatte. Die Klage hatte Erfolg: Das Oberlandesgericht Braunschweig entschied im Oktober, dass dem Chirurgen eine Entschädigung von knapp 1,2 Millionen Euro zusteht.

Auch ein ehemaliger Polizist hat Anspruch auf eine Entschädigung. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den früheren Mitarbeiter des Staatsschutzkommissariats der Polizei Göttingen wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses ermittelt. Das Amtsgericht Göttingen lehnte es jedoch ab, die Anklage zur Verhandlung zuzulassen. Außerdem stellte es fest, dass das Land Niedersachsen den Beamten für erlittene Strafverfolgungsmaßnahmen entschädigen müsse.

Erhebliche finanzielle Folgen hat auch eine brutale Gewaltattacke, die 2013 für großes Aufsehen gesorgt hatte. Zwei Dorfbewohner aus Seulingen hatten damals einen Nachbarn zusammengeschlagen und so schwer verletzt, dass dieser zum Pflegefall wurde. Beide waren deshalb zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Land Niedersachsen verklagte sie vor dem Landgericht Göttingen außerdem auf Erstattung der Behandlungskosten. Das Zivilverfahren endete kürzlich mit einem Vergleich. Demnach müssen die beiden Cousins mindestens 100.000 Euro zahlen.

Verfahren am Verwaltungsgericht: Von Motorrädern bis zur Gelben Tonne

Das Verwaltungsgericht Göttingen war 2020 hauptsächlich mit Asylverfahren beschäftigt. Daneben gab es auch andere ausländerrechtliche Verfahren. Im Januar stoppte das Gericht beispielsweise eine von der Stadt Göttingen verfügte Ausweisung einer Studentin aus China. Die Studentin war 2016 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil sie aus Eifersucht eine Mitstudentin getötet hatte. Die Stadt begründete die beabsichtigte Ausweisung und Abschiebung damit, dass von der jungen Frau eine Gefahr für andere Menschen ausgehe. Das Gericht sah indes keine Gefahr, solange die Studentin in Haft sitze. Außerdem sei nicht geklärt, ob ihr in China womöglich die Todesstrafe drohen könnte.

Die Stadt Göttingen erlitt auch andere Niederlagen. So gab das Gericht der Klage eines Fotografen statt, der bei einem Überfall von Rechtsextremisten aus dem Umfeld des NPD-Funktionärs Thorsten Heise schwer verletzt worden war. Der Fotograf hatte bei der Verwaltung die Einrichtung einer Auskunftssperre beantragt, um zu verhindern, dass seine beim Einwohnermeldeamt gespeicherten Daten an Dritte weitergegeben und so seine Anschrift bekannt werden könnte. Die Stadt hatte dies abgelehnt. Nach Ansicht des Gerichts hat der Fotograf jedoch einen Anspruch auf die Sperrung der Meldedaten, weil er konkret gefährdet sei.

Im Juli musste die Stadt Göttingen zudem die Einführung der „Gelben Tonne“ vorerst auf Eis legen, weil das Gericht einem Eilantrag eines privaten Abfallentsorgers stattgegeben hatte. Nach Ansicht des Gerichts war nach der ersten Prüfung im Eilverfahren offen, ob die Rahmenvorgabe rechtmäßig sei.

Keinen Erfolg hatte dagegen die Klage einer 81-jährigen Frau gegen die Polizeidirektion Göttingen. Diese wollte eine Harley Davidson zurückhaben, die nach dem Vereinsverbot des „Hells Angels MC Charter Göttingen“ bei ihrem Sohn beschlagnahmt worden war. Die Polizei verwies darauf, dass der Sohn dem Vorstand des Göttinger Hells-Angels-Ablegers angehört habe und das konfiszierte Motorrad als Vereinsvermögen einzustufen sei. Der Sohn machte dagegen vor Gericht geltend, dass die Harley auf seine Mutter zugelassen und somit ihr Privateigentum sei. Dies hielt das Gericht für wenig glaubhaft. Die 81-Jährige sei nie Eigentümerin des Motorrads gewesen. Die alte Dame besaß auch keinen Führerschein.

Auch mehrere Beamte kamen vor Gericht mit ihren Klagen nicht durch. Ein Professor wehrte sich dagegen, dass die Universität Göttingen seine Dienstbezüge gekürzt hatte, weil er über einen längeren Zeitraum seinen Lehrverpflichtungen nicht nachgekommen war. Das Gericht hielt die Kürzung jedoch für gerechtfertigt. Wenig Verständnis hatte das Gericht auch für die Klage eines früheren Finanzrichters. Dieser bekam nach seiner Pensionierung zwar den höchsten Ruhegehaltssatz, dies reichte ihm aber nicht. Obwohl ledig und kinderlos, war er der Ansicht, dass ihm auch noch ein Familienzuschlag zustehe. Das Gericht wies die Klage des Pensionärs als unbegründet ab.