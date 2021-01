Unfall, Bedrohung, Corona-Verstöße: Meldungen aus Northeim

Mehrfach im Einsatz war die Polizei im Bereich Northeim am Neujahrswochenende.

Northeim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 2. Januar gegen 14.30 Uhr in Northeim ereignete. Das meldet die Polizeiinspektion Northeim. Demnach befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße am Martinsgraben in Richtung Göttinger Straße. An der Ampelkreuzung beabsichtigte er bei Grünlicht geradeaus über die Kreuzung in Richtung Hirschberger Straße zu fahren. Ein ebenfalls 67-Jähriger befuhr mit seinem Auto zur gleichen Zeit die Göttinger Straße geradeaus in Richtung Sudheim und überquerte die Ampelkreuzung bei Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der zweite Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Moringen: Vier Verstöße gegen Corona-Verordnung geahndet

Am Samstagabend stellte die Polizei über Live-Stream im Internet eine Zusammenkunft mehrerer Personen in einer Jugendeinrichtung in Moringen fest. Tatsächlich trafen die eingesetzten Beamten gegen 23.20 Uhr vor Ort vier volljährige Personen an, die aus vier verschiedenen Haushalten aus Northeim und Moringen stammen. Da nach derzeitiger Rechtslage jedoch nur Treffen von Personen aus maximal zwei Haushalten erlaubt sind, wurde die Zusammenkunft umgehend beendet. Gegen alle vier Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbeck: Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung

Am Freitag, dem 1. Januar, kam es gegen 12.30 Uhr in der Wohnung einer 38-jährigen Frau in Einbeck aus bislang unbekannten Gründen zu einer Körperverletzung mit Bedrohung und Sachbeschädigung. Laut Polizei steht der 30-jährige männliche Beschuldigte in einem Bekanntschaftsverhältnis zum weiblichen Opfer und hatte zum Zeitpunkt der Tat Alkohol konsumiert. Er wurde der Wohnung verwiesen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Einbeck: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Am Freitag, dem 1. Januar, stellte die Polizei gegen 17 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fest, dass sich drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten in einem Pkw befanden. Die Äußerungen in Richtung, man sei aus zwei Haushalten, konnten sehr schnell entkräftet werden. Drei Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden eingeleitet.