Einbeck Anzeige und Strafverfahren wurden in die Wege geleitet.

Mann flüchtet bei Polizeikontrolle in Einbeck

Bei einer Polizeikontrolle am Dienstag in Einbeck wurde eine Gruppe von drei Männern kontrolliert, die sich auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen am Hullerser Tor aufhielten.

Es stellte sich heraus, dass sie drei unterschiedlichen Haushalten angehörten. Als die Personalien aufgenommen wurden, ergriff einer der Männer die Flucht. Eine Überprüfung seiner Personalien in den Auskunftssystemen ergab, dass er noch eine Zahlung zu leisten hat. Als der Mann schließlich in einem Garten in der Berliner Straße angetroffen werden konnte, schrie er laut herum und beleidigte die Beamten mehrere Male.

Neben der Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung erwartet ihn nun auch noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung.