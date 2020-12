Corona: Fallzahlen in den Landkreisen Northeim und Goslar

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Landkreis Northeim 955 Infektionen bestätigt worden. 808 Personen gelten mittlerweile als genesen, an oder mit dem Virus sind bisher 15 Personen verstorben. Das meldete die Verwaltung am Mittwoch. Der Inzidenzwert liegt demnach für den 30. Dezember bei 50,6.

Somit sind im Landkreis Northeim derzeit 132 Personen akut am Corona-Virus erkrankt, sie sind gemeldet in Bad Gandersheim 4, Bodenfelde 3, Dassel 9, Einbeck 20, Hardegsen 7, Kalefeld 2, Katlenburg-Lindau 4, Moringen 10, Nörten-Hardenberg 5, Northeim 60 und Uslar 8.

Corona-Zahlen aus Goslar

Im Landkreis Goslar sind seit Beginn der Corona-Pandemie 1.005 Fälle bestätigt worden. 778 Personen gelten als genesen, 48 sind in Verbindung mit dem Virus verstorben. Demnach sind 179 Personen momentan am Corona-Virus erkrankt. Der Inzidenzwert liegt für den 30. Dezember bei 46,4. Das meldete die Landkreis-Verwaltung am Mittwoch.

Einzelne Fallzahlen: Bad Harzburg 18, Braunlage 3, Clausthal-Zellerfeld 19, Goslar 47, Langelsheim 45, Liebenburg 11, Lutter am Barenberge 0, Seesen 23 und Vienenburg 13. rtl