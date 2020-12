Prozessvorschau: Das beschäftigt die Gerichte im Jahr 2021

Auch 2021 wird das Thema „Gewalt gegen Frauen“ wieder die Gerichte beschäftigen. Wie berichtet geht es in einem dieser Fälle um einen weiteren mutmaßlichen Femizid: Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat im September einen 49-jährigen Mann aus Einbeck vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen wegen Mordes angeklagt. Sie wirft ihm vor, im April 2020 seine 27-jährige Ehefrau heimtückisch erschossen zu haben, als diese im Wohnzimmer entspannt auf der Couch saß und Musik hörte. Als Tatmotiv vermutet die Staatsanwaltschaft, dass er sich von seiner Frau trennen wollte, ohne die gemeinsamen drei Kinder zu verlieren. Der Ehemann hatte angegeben, dass sich der Schuss versehentlich gelöst habe, als er in betrunkenem Zustand seine Waffe reinigte.

Brandserie von Einbeck

Große Beachtung dürfte auch das Strafverfahren gegen den mutmaßlichen Serienbrandstifter von Einbeck finden. Der 23-jährige frühere Feuerwehrmann war im September festgenommen worden. Er steht im Verdacht, 18 Brände in und um Einbeck gelegt und zahlreiche weitere Straftaten begangen zu haben. Die Brandserie hatte wochenlang die Feuerwehren in Atem gehalten.

Haftbefehl wegen versuchten Menschenraubes

Seit September sitzt auch ein 36-jähriger Mann aus Northeim in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Das Amtsgericht hatte gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten Menschenraubes in zwei Fällen erlasen. Der bereits einschlägig vorbestrafte Mann soll nahe einer Grundschule in Northeim zwei Jungen angesprochen und versucht haben, sie in sein Auto zu ziehen und zu entführen.