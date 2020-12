18 Verfahren wegen illegaler „Corona-Party“ in Hann. Münden

Durch einen anonymen Hinweisgeber wurde die Polizei Hann. Münden vergangenen Samstag gegen 23.50 Uhr auf eine Ansammlung von mehreren Leuten aufmerksam gemacht, die sich auf dem im Wald gelegenen Spielplatz trotz der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen aufhalten und Alkohol trinken würden. Als die Beamten am Parkplatz des Spielplatzes eintrafen, nahmen sie bereits aus einiger Entfernung laute Rufe, Unterhaltungen und einen Feuerschein wahr. Als die Feiernden die Polizisten bemerkten, ergriff ein Teil von ihnen sofort die Flucht in Richtung des nahegelegenen Waldes. Drei junge Frauen und vier Männer konnten von den Beamten noch in der Grillhütte angetroffen werden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten wenig später zur Identifizierung von elf weiteren mutmaßlichen Teilnehmern der verbotenen Zusammenkunft. Alle Betroffenen waren zwischen 17 und 27 Jahre alt. Der Großteil von ihnen stammte aus verschiedenen Orten in Nordhessen. Lediglich vier Personen kamen aus dem Landkreis Göttingen. Verständnis für den Einsatz der Polizei war nicht immer vorhanden. Stattdessen reagierten viele auf Vorhalt uneinsichtig und aggressiv. Die Polizei sprach gegen alle Personen Platzverweise aus und leitete 18 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

