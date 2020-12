Ausgangssperre im Landkreis Eichsfeld wird verlängert

Auch wenn an den Weihnachtfeiertagen keine Testungen erfolgten, wurden insgesamt 88 Neuinfektionen durch das Gesundheitsamt festgestellt. Da 125 Personen inzwischen genesen sind, ist auch die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Eichsfeld auf 366 gesunken. Vor dem Hintergrund, dass an den Weihnachtstagen keine COVID-19-Tests erfolgten, ist davon auszugehen, dass sich die Lage in den kommenden Tagen nicht wesentlich entspannen wird. Dies teilt die Kreisverwaltung des Landkreis Eichsfeld mit.

Bereits am Heiligabend hat sich der Krisenstab angesichts der drastisch ansteigenden Fallzahlen über weitere erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus ausgetauscht und eine Allgemeinverfügung zur Ausweitung einer Ausgangsbeschränkung im Landkreis Eichsfeld entworfen. Dieses Arbeitspapier wurde bereits gestern in den sozialen Medien geteilt, obwohl die Allgemeinverfügung noch nicht in Kraft gesetzt wurde. In einer Telefonkonferenz hat sich der Krisenstab des Landkreises Eichsfeld einstimmig dafür ausgesprochen, die Ausgangsbeschränkung auch am Tage mit Wirkung vom 28. Dezember, 0:00 Uhr bis zum 10. Januar 2021 zu verfügen. Der Krisenstab wird die Entwicklung der Neuinfektionen in den kommenden Tagen beobachten, um gegebenenfalls bei einem rückläufigen Infektionsgeschehen mit Milderung zu reagieren.

Die angespannte Lage im Landkreis Eichsfeld erfordert aber nicht nur konsequente Entscheidungen des Krisenstabs, sondern auch das Verständnis und das Mittun aller Bürgerinnen und Bürger. Deshalb weisen die Ärzte des Gesundheitsamtes mit Vehemenz darauf hin, dass nicht nur Besuche im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis auf das absolut nötige Minimum zu beschränken sind, sondern auch an den Arbeitsstätten, insbesondere bei gemeinsamen Pausentreffen, in jedem Fall die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten sind. Es verstarben auch an den Weihnachtstagen fünf weitere Personen im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung. Zu betrauern sind drei Frauen im Alter von 84, 93 und 101 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 83 und 95 Jahren, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.