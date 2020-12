Corona im Kreis Göttingen: 552 Menschen sind akut erkrankt

552 Menschen im Landkreis Göttingen sind am 27. Dezember akut mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Der Inzidenzwert liegt bei 98,5. Dies teilt das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen mit.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19 Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 3.617. Davon gelten 2.956 Personen als von der Infektion genesen, 109 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens gelten die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. www.niedersachsen.de/Coronavirus.

Die Lage in Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Fälle/akut Infizierte):

Flecken Adelebsen (47/10)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (81/4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (137/8)

Stadt Bad Sachsa (113/3)

Flecken Bovenden (70/10)

Samtgemeinde Dransfeld (50/10)

Stadt Duderstadt (435/174)

Gemeinde Friedland (80/2)

Samtgemeinde Gieboldehausen (120/15)

Gemeinde Gleichen (71/6)

Stadt Göttingen (1.168/129)

Stadt Hann. Münden (400/81)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (97/6)

Stadt Herzberg am Harz (314/15)

Stadt Osterode am Harz (194/15)

Samtgemeinde Radolfshausen (31/7)

Gemeinde Rosdorf (96/6)

Gemeinde Staufenberg (63/17)

Gemeinde Walkenried (50/34).