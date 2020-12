Unfall mit unversichertem Pkw gebaut - und dann abgehauen

Alles andere als besinnlich verlief der 1. Weihnachtstag für einige Personen in Dassel. Gegen 8.40 Uhr, befuhr ein zunächst noch unbekannter Autofahrer mit einem Pkw die Kirchstraße in Richtung Beverstraße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw ins Schleudern und kollidierte im Anschluss mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der Verursacher entfernte sich umgehend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen am Unfallort konnten aber den verursachenden Pkw beschreiben so dass dieser im Anschluss durch die Polizei, abgestellt auf einem Gartengrundstück, festgestellt werden konnte.

Das Fahrzeug ist zurzeit nicht zugelassen und dementsprechend auch nicht versichert. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Fahrers aufgenommen und zunächst Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Verstoß gegen die Pflichtversicherung und das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. pol