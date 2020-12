5 Weihnachtsbabys kamen in Neu-Mariahilf zur Welt

Am 24. und 25. Dezember kamen gleich fünf Weihnachtsbabys im Krankenhaus Neu-Mariahilf auf die Welt. Den Anfang machte die kleine Luka um 1.24 Uhr in der Nacht zum Heiligabend. Die Eltern haben das Krankenhaus bereits am gleichen Tag wieder verlassen.

Um 23.08 Uhr in der Heiligen Nacht erblickt mit Ciana Lou ebenfalls ein Mädchen das Licht der Welt. "Es war ein recht schmerzhafter Heiligabend", verrät Mutter Nadine. Die 32-jährige Zahnmedizinische Fachangestellte aus Göttingen-Geismar hat vor zweieinhalb Jahren bereits ihr erstes Kind im Krankenhaus Neu-Mariahilf auf die Welt gebracht und ist sehr zufrieden mit der Betreuung durch das Personal. Bei der jetzigen Geburt unterstützten Hebamme Mara Spangenberg und Ärztin Hajer Hamdi.

Ebenfalls in der Christnacht, um 1.51 Uhr, kam der kleine Bennet in Neu-Mariahilf zur Welt. Der 3716 Gramm schwere Säugling ist das erste Kind von Kinderkrankenschwester Carolin (29). "Unser Weihnachtsfest wäre wegen Corona eh ausgefallen, dennoch haben wir das tollste Weihnachtsgeschenk bekommen", sagt Vater Julian (35). Auch sie loben die gute Betreuung am Standort Neu-Mariahilf des Ev. Krankenhauses Göttingen-Weende am Waldweg.

Nachdem um 2.25 Uhr in der Nacht Mia-Emily per Kaiserschnitt in Neu-Mariahilf auf die Welt kam, war um 10.46 Uhr Matti Bruno an der Reihe. Bis zum Abend blieb es am ersten Weihnachtstag dann aber ruhig.