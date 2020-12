Weihnachtsspaziergang im Schnee

Raus in den winterlichen Harz, die frostige Luft genießen, den Schnee und die weihnachtliche Atmosphäre: Das dachten sich an den Festtage viele Menschen nach dem Genuss von Weihnachtsbraten, Stollen und Keksen, setzen sich ins Auto und fuhren mit Kind und Kegel in den Oberharz.

Ob am Torfhaus, am Oderteich oder am Sieglitzeck: Überall waren die Parkplätze schon zur Mittagszeit überfüllt, wo es ging, wichen die Harzbesucher, die teils von weither gekommen waren, auf die Straßenränder aus. Doch die Anfahrt lohnte sich, in den Höhenlagen des Mittelgebirges über 700 Meter verzauberte der Schnee bei leichtem Frost die Landschaft, den die Menschen eingepackt in dicke Jacken, versehen mit Schal und Mütze, sichtlich genossen. Es war zweifellos die willkommene Abwechslung von der gut geheizten weihnachtlich geschmückten Stube, die sich viele erhofft hatten. Weihnachten und Schnee und ein wenig Corona vergessen: Was will man mehr!