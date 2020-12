Pizza-Bote in Clausthal-Zellerfeld überfallen

Ein Pizza-Bote in Clausthal-Zellerfeld ist Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung geworden. Nachdem sich der Auslieferungsfahrer wehrte, flüchtete der Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 22. Dezember, um 22.50 Uhr, in der Robert-Koch-Straße.

Der Täter hatte eine Pizza zum Eingang des ehemaligen Sparkassenhauptgebäudes bestellt. Nach der Ankunft des 23-jährigigen Pizza-Bote gab der Beschuldigte jedoch an, kein Geld bei sich zu haben. Er warte auf einen Freund, der ihm das Geld gleich bringen würde. Nach einer kurzen Wartezeit verständigte man sich darauf, dass der Lieferant in Zwischenzeit eine andere Bestellung ausliefere und dann zurückkomme.

Fünf bis zehn Minuten später erschien das Opfer erneut an der Bestellanschrift in der Robert-Koch-Straße. Der Kunde behauptete, nun die ausstehenden zehn Euro zu haben. Statt des Geldes, holte er aber Pfefferspray aus seiner Tasche und setzte es gegen den Lieferanten ein. Dabei verlangte er die Herausgabe der Geldbörse. Das Opfer schubste den Täter von sich und ließ die Thermobox fallen. Das Portemonnaie behielt er in seiner Hand. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt: männlich, 20 bis 24 Jahre alt, ca. 170 cm groß, europäisches Erscheinungsbild und er sprach akzentfreies Deutsch. Während des ersten Auslieferungsversuchs seien, so das Opfer, zwei Frauen mit einem kleinen Hund am späteren Tatort vorbei gegangen. "Die Frauen sowie alle weiteren Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Clausthal-Zellerfeld in Verbindung zu setzen", so die Beamten der Polizei Clausthal-Zellerfeld.

Erreichbar ist die örtliche Polizei unter Telefon 05323-941100. pol/kic