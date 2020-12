Straßensozialarbeit Göttingen überreicht Weihnachtstüten

Göttingen Die Aktion, bei der Klienten der Sozialarbeit etwas erhalten, hat Tradition. Auch in Zeiten von Corona wollte das Team diese vornehmen.

Von Stefan Kirchhoff

Mitarbeiter der Straßensozialarbeit (Straso) verschenkten einen Tag vor Heiligabend Weihnachtstüten an ihre Klienten. Die Aktion hat Tradition, berichtet das Göttinger Tageblatt. Die jährliche Präsentüberreichung „ist für die Menschen von großer Bedeutung“, habe Straso-Leiter Mike Wacker betont, teilte die Pressestelle des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Göttingen mit. Die Straso ist eine Einrichtung des Diakonieverbands im Kirchenkreis.

Viele Hilfesuchenden hätten keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie und auch enge Freunde gebe es oft nicht mehr. „Die allein stehenden oder auch allein gelassenen Menschen erhalten oft gar kein Geschenk, gar keine Aufmerksamkeit zu Weihnachten. Dadurch hat unsere Weihnachtstütenaktion eine immense Wichtigkeit für unsere Klienten. Allein dadurch, dass an sie gedacht wird“, so Wacker aus.

Auch sein Team habe etwas von der Beschenkung. „Es ist zwar immer ein anstrengender, aber auch ein schöner Tag, wenn man sieht, wie sehr sich die Menschen freuen“, habe Wacker erklärt.

Neben Lebensmitteln wie Käse, Wurst oder einer Dose Fisch, fänden die Straso-Gäste auch Weihnachtsleckereien in ihrer Tüte wie Lebkuchen, Dominosteine oder einen Schokoladenweihnachtsmann, so die Pressestelle. Finanziert worden sei die Aktion in diesem Jahr über die Zuwendung von sechs bundesweiten Stiftungen.

Aufgrund der Pandemie habe es die Straso geschafft, noch einmal rund 800 Euro mehr in diesem Jahr für die Weihnachtstüten einzuwerben. Jede der etwa 100 Tüten habe einen Wert von mehr als 40 Euro.