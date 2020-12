Goslar Gegenüber der Polizei zeigte sich der 21-Jährige extrem aggressiv und verletzte drei Beamte, ehe er in das Gewahrsam gebracht wurde.

In Goslar: Betrunkener bedroht Passanten mit Tierabwehrspray

Ein alkoholisierter 21-Jähriger bedrohte zunächst am Abend des 23. Dezember auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Goslar mehrere Passanten mittels eines Tierabwehrsprays. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei zeigte sich der Betrunkene extrem aggressiv und wehrte sich so massiv dagegen, dass er ins Gewahrsam genommen werden sollte, dass er dabei drei Polizisten leicht verletzte. Letztlich verbrachte er aber doch die Nacht bei der Polizei.

Ausgangspunkt des Einsatzes war, dass der Mann angeblich sein Smartphone vermisste. Daraufhin zog er das Tierabwehrsprays und fing an die Personen in seinem Umfeld zu nötigen, ihm den Inhalt ihrer Taschen zu zeigen.