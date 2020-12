Bundeswehrsoldaten helfen ab sofort in Duderstadt mit (Symbolbild).

Duderstadt Soldatinnen und Soldaten helfen im „Haus am Park“ in Duderstadt die Versorgung zu sichern.

Corona: Bundeswehr-Unterstützung in Duderstadt

Die Bundeswehr unterstützt den Betrieb eines Altenpflege- und Seniorenwohnheims in Duderstadt. Dies teilt der Landkreis Göttingen mit. Zehn Soldatinnen und Soldaten des Panzergrenadierbataillons 33 helfen seit dem ersten Weihnachtsfeiertag im von Corona-Infektionen betroffenen „Haus am Park“, die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner zu sichern.

Der Einsatz im Rahmen der Amtshilfe „Helfende Hände“ der Bundeswehr

wurde über das Kreisverbindungskommando Göttingen vermittelt. Der Krisenstab des Landkreises hatte die Unterstützung der Bundeswehr erbeten, nachdem im „Haus am Park“ auch ein Teil des Personals von Corona-Infektionen betroffen war.

Die Soldatinnen und Soldaten werden voraussichtlich bis zum 4. Januar 2021 in Duderstadt als helfende Hände im Einsatz sein.