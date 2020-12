87 Bürger lassen sich auf Corona testen

Es kamen nicht nur Bürger der Stadt zu der Corona-Test-Aktion des DRK-Ortsvereins Braunlage. „Insgesamt haben wir am Dienstagabend 87 Personen auf das Corona-Virus untersucht“, berichtet Bereitschaftsleiter Marcus Backes. Darunter sei gut die Hälfte aus Orten der Umgebung gekommen, wie Benneckenstein, Wieda, Bad Harzburg, Clausthal-Zellerfeld und Goslar. Backes zieht laut Bericht der Goslarschen Zeitung eine positive Bilanz.

Vor allem freue er sich, dass niemand positiv getestet worden sei. Allerdings kenne er natürlich das Ergebnis der sogenannten PCR-Tests nicht. Von dieser Untersuchung, die genauer als die Schnelltests sei, habe es drei gegeben. Dabei erfahren die Getesteten erst nach der Laboruntersuchung, die um die 24 Stunden dauere, ob sie das Virus haben. „Und wir vom DRK bekommen das Ergebnis gar nicht mitgeteilt“, sagt er. Bei den 84 Schnelltests am Dienstagabend hingegen habe das Ergebnis nach einer Viertelstunde festgestanden. Im Gegensatz zum 75 Euroteuren PCR-Test, erfährt der Getestete dabei nur, dass er zum Zeitpunkt des 25 Euro teuren Schnelltests keine andere Person anstecken könne. Einen Tag später könne dies schon anders sein, erklärt der Bereitschaftsleiter. Wenn die Testperson aber ein positives Ergebnis erhalte, wisse sie natürlich, dass sie das Corona-Virus in sich trage. Vor der Geschäftsstelle im Wiesengrund war die Stimmung ziemlich entspannt.

Es gab keine Schlangen, keine Hektik. Dafür hatte unteranderem die Planung des DRK gesorgt, die vorsah, dass jeder, der sich testen lassen wollte, zunächst am Großparkplatz am Eisstadionerscheinen sollte. Dort haben die Leute dann ihre Wagen abgestellt, sich für den Test angemeldet und gewartet, bis sie in den Wiesengrund zur Geschäftsstelle fahren konnten. „Wir wollten damit vermeiden, dass sich Staus in der Anliegerstraße bilden“, erklärt Backes. Drei Teststationen hatten die insgesamt 17 Helfer des DRK-Ortsvereins in einem Zelt vor der Geschäftsstelle aufgebaut. Dabei sei es gelungen, durchschnittlich vier Personen pro Station in einer halben Stunde durch Abstriche im Nasen-Rachen-Raum zu testen.

Die Helfer, die per Stäbchen die Tests entnommen haben, waren mehrfach geschützt. „Über ihre antistatische Einsatzkleidung haben sie einen Overall mit Kapuze und eine Schutzschürze getragen“, berichtet Backes. Weiter seien auch die Schuhe mit speziellen Überzügen abgeschirmt worden. Es gab ein Schutzschild und eine Schutzbrille.

Ziel locker erreicht

Außerdem haben sich die Helfernach jeder Testperson ein neues Paar Einweg-Handschuhe angezogen. „Das war schon ziemlich aufwendig“, sagt Backes. Damit sichdie Aktion für den DRK-Ortsverein auch lohnt, hätten laut dem Bereitschaftsführer mindestens 20 Teilnehmer dabei sein müssen. „Und dieses Ziel haben wir ja locker erreicht“, sagt er erfreut. Um den Ablauf etwas zu vereinfachen, verzichtet der DRK-Ortsverein bei seinen Tests am Heiligabend und am Ersten Weihnachtsfeiertag in der Geschäftsstelle im Wiesengrund jeweils von 9 bis13 Uhr auf die personalintensive Zwischenstelle am Großparkplatz.

„Wir vergeben an beiden Tagen nur Termine nach Voranmeldung“, betont Backes. Dies bedeute, der Anrufer erhalte den Zeitpunkt für einen Test telefonisch. „Dann muss der Getestete nicht warten, und wir haben einen regelmäßigen Durchlauf“, erklärt der Bereitschaftsleiter, der ankündigt, dass die Stationen heute und morgen in der Garage untergebracht würden. Dann müssten die Helfer kein Zelt aufbauen und seien besser vor Wind und Regen geschützt.

Den Termin gibt es unter der Rufnummer (0 55 20) 10 50. Weiter berichtet Backes in diesem Zusammenhang, dass der Ortsverein plane, künftig jeweils dienstags von 17 bis 20 Uhr die Schnelltests regelmäßig anzubieten.