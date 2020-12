Northeim Ein Pkw-Fahrer fuhr an einer Kreuzung in Northeim auf ein anderes Fahrzeug auf.

Unfall in Northeim: 4.500 Euro Schaden, keine Verletzten

Bei einem Auffahrunfall in Northeim entstand vergangenen Mittwoch ein Gesamtschaden von 4.500 Euro. Laut Polizei befuhr ein 29-jähriger Northeimer am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw die Göttinger Straße in Fahrtrichtung Göttingen als er auf Höhe der Kreuzung zur Bahnhofstraße verkehrsbedingt anhalten musste.

Ein direkt hinter ihm fahrender 31-jähriger Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde glücklicherweise niemand verletzt