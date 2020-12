1.000 Euro Schaden an geparktem Auto

Ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand am vergangenen Dienstag , zwischen 13.30 und 14.00 Uhr an einem am Fahrbahnrand geparkten Audi A4, das berichtet die Polizei. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren an der Fahrerseite und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Nörten-Hardenberg oder Northeim (Telefon 05503/915230 oder 05551/70050) zu melden.