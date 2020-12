Impfzentrum startklar –aber Impfstoff mit Verspätung

Goslar In der Sporthalle des Landkreises Goslar in Oker ist alles für den Tag X vorbereitet.

Von Holger Neddermeier





Goslar. Nach der Zulassung des Impfstoffs für die EU Anfang der Woche wird jetzt der Start der Impfzentren in Niedersachsen und der Region sehnlichst erwartet. Doch die Zahl der Impfdosen, die in der ersten Charge für Niedersachsen zur Verfügung stehen sollen, ist eher ernüchternd. Niedersachsen erhält vorerst 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer noch in dieser Woche. Aller Voraussicht nach am zweiten Weihnachtstag. So jedenfalls hat es Heiger Scholz, der Leiter des Corona-Krisenstabes der niedersächsischen Landesregierung anlässlich der gestrigen Landes-Pressekonferenz verkündet. Die ersten Impfungen können also, wie angekündigt, am 27. Dezember starten. Allerdings nicht in Goslar. Los geht es mit der Immunisierung in den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück. Auch der Landkreis Gifhorn werde wohl früher berücksichtigt. Denn hier liegen die Inzidenzwerte dieser Tage am höchsten. Bis Ende des Jahres soll Niedersachsen dann rund 117.000 Impfdosen erhalten.

„Noch wissen wir nicht, wann wir loslegen können", sagt Goslars Landrat Thomas Brych. Denn mit einem Inzidenzwert von unter 70 stehe man deutlich besser da, als etwa die Nachbarlandkreise Harz mit 191 oder Göttingen mit einem Wert von 90,5. In der Helmut-Sander-Halle in Oker ist alles vorbereitet, und auch die mobilen Impfteams stünden bereit, um in die Senioren- und Pflegeheime zu gehen. Wenn sich alles eingespielt hat, sind etwa 20 Impfungen pro Team und Stunde möglich. Ein verbindlicher Dienstplan für das Impfzentrum könne erst erstellt werden, wenn Liefertermin, Anzahl der Impfdosen und der Impfanmeldungen vorliegen.





Der Landkreis Goslar wartet jetzt mit Spannung auf die Zuteilung. Goslar sei gut gerüstet, betont der Landkreis. Das Impfzentrum in der Helmut-Sander-Halle in Oker sei so gut wie fertig. Nach der Marschroute des Landes sind zunächst eine Impfstrecke und zwei mobile Teams zusammengestellt worden. Eine weitere Impfstrecke sowie weitere mobile Teams können kurzfristig eingesetzt werden.





in mobiles Team soll nach Landesvorgabe mindestens aus einem Arzt und einer Verwaltungskraft bestehen. Erfreulicherweise sei die Bereitschaft, daran mitzuwirken, groß. Derzeit sei ausreichend Personal vorhanden. So hätten sich zahlreiche Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen gemeldet und ihr Interesse an einer Arbeit im Impfzentrum oder den mobilen Teams bekundet. Dazu zählen vor allem auch mehr als 75 niedergelassene Ärzte. Sollten weitere Impfstrecken und mobile Teams erforderlich sein, würden weitere Helfer benötigt, heißt es beim Kreis. Die Anzahl der Impfdosen, die der Landkreis mit der ersten Lieferung erhalten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.





Kühlkette sichern





Der Impfstoff muss in Kühlboxen mit Trockeneis bei unter minus 70 Grad gelagert werden. Auftauen und Lagerung in gebrauchsfertigem Zustand erfolgen in einem speziellen Medikamentenkühlschrank. Eine konstante Kühltemperatur wird sowohl bei den Kühlboxen als auch im Medikamentenkühlschrank technisch sichergestellt und permanent überwacht. Beim Transport des Impfstoffs durch die mobilen Teams wird die Kühlkette durch spezielle Transportboxen sichergestellt.

Verantwortlich für das Impfstoffmanagement in Niedersachsen ist das Land. Zur Frage, ob sich auch der Landrat schnellstmöglich impfen lassen werde, sagt Thomas Brych: „Selbstverständlich lasse ich mich impfen, zumal ich ein hohes Vertrauen in unsere medizinische Versorgung habe und mit der flächendeckenden Impfung die einzige Chance auf eine Normalisierung unseres Alltages sehe."