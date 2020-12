Die Infiziertenzahlen in Duderstadt steigen und steigen. Am Tag vor Heiligabend vermeldet der Landkreis Göttingen 141 Covid-19-Fälle.

Corona in Duderstadt: Landrat und Bürgermeister in Sorge

Von Britta Eichner-Ramm

Duderstadt.504 Menschen im Landkreis Göttingen sind akut mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Tag vor Heiligabend bei 88 innerhalb von 24 Stunden, teilt der Landkreis Göttingen am Mittwochnachmittag mit. Ein Schwerpunkt dabei sei die Stadt Duderstadt mit aktuell 141 akut infizierten Personen und 41 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Gesamtzahl der Infizierten betrug am 23. Dezember 377 Personen.

Der Großteil der Neuinfektionen im Landkreis und auch in Duderstadt ist auf lokal begrenzte Corona-Ausbrüche in Einrichtungen zurückzuführen, heißt es in der Landkreismitteilung weiter. Damit bestünden gute Chancen, mit Reihentests schnell ein klares Bild des Geschehens zu bekommen, Betroffenen zu helfen und Nicht-Infizierte zu schützen.

Solche Reihentests hat es unter anderem an den beiden Seniorenheimen in Duderstadt gegeben, bei denen bereits vor einigen Tagen Corona-Fälle bekannt geworden waren. Im Seniorenwohnheim Am Park als auch in der Einrichtung der Hollenbach-Stiftung gab es in der Folge Massentests. Über die Ergebnisse vermochten die Einrichtungen bis zum Abend des 23. Dezembers keine Auskunft zu geben.

Massentests in Seniorenheimen Bislang habe sie noch keine Ergebnisse vorliegen, sagt am Mittwochmittag Bettina Wüstefeld, Heimleiterin der Hollenbach-Stiftung. Die Tests seien am Dienstagnachmittag erfolgt. „Wir warten ab, wer positiv ist und werden dann umgehend reagieren“, sagt sie. Bereits bekannt waren in der Einrichtung bisher drei infizierte Bewohner und zwei Mitarbeiter. Im Seniorenwohnheim Am Park bereitet das Thema Corona seit mehr als einer Woche Sorge und fordert die Mitarbeiter der privat geführten Einrichtung. „Wir sehen diese Entwicklung mit Sorge“, sagt Landrat Bernhard Reuter (SPD). „Mein dringender Appell an die Menschen ist: Halten sie die Regeln ein –Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen, das ist das Mindeste. Und meine dringende Bitte ist: Übernehmen sie Verantwortung – schützen sie sich und andere, das sind wir einander schuldig.“

„Gerade in Duderstadt müssen wir der herausfordernden Situation nun verantwortungsvoll begegnen“, führt Bürgermeister Thorsten Feike (FDP) aus. „Wir erleben, wie schnell Fallzahlen steigen können. Notwendige Maßnahmen werden im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab des Landkreises abgestimmt. Bei der Eindämmung sind aber auch die Duderstädter gefordert“, betont Feike. „Jede und jeder muss vorsichtig sein und Rücksicht nehmen.“

„Zunehmendes Infektionsrisiko“ Obwohl ein Großteil der Neuinfektionen lokal begrenzt sei, bedeutete die seit Herbst steigende Zahl der Neuinfektionen ein zunehmendes Infektionsrisiko für die Bevölkerung, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von Reuter und Feike weiter. „Wir haben die Maßnahmen, das Risiko zu minimieren. Aber das funktioniert nur, wenn sich die Menschen an die Vorgaben halten“, erklärt Landrat Reuter. „Und ich gehe noch einen Schritt weiter: Nicht alles, was erlaubt ist, muss auch ausgereizt werden. Jetzt ist nicht die Zeit, Grenzen auszutesten und Schlupflöcher zu suchen. Jetzt ist die Zeit, besonnen zu sein und gewissenhaft zu handeln“, mahnt der Landrat.

Situation ist „ein Weckruf“ Laut Reuter müsse sich jeder prüfen, ob das Maximum der zulässigen Kontakte über die Feiertage ausgenutzt werden müsse; oder ob nicht Verzicht und die Aussicht auf ein gesundes, gemeinsames Weihnachtsfest 2021 das größere Geschenk seien. „Mir ist bewusst, dass gerade in diesen Tagen Kontaktbeschränkungen belasten“, fügt der Duderstädter Bürgermeister hinzu. „Gemeinsamkeit und Nähe, gerade auch im Gottesdienst, gehören zu uns und unserer Tradition. Aber gerade da, wo Menschen zusammenkommen, müssen nun Abstände eingehalten und die Alltagsmaske getragen werden – in der Kirche, vor der Kirche und bitte auch schon auf dem Weg dorthin“, macht er deutlich.

Die Situation in Duderstadt sei ein Weckruf, sind sich Landrat Reuter und Bürgermeister Feike einig. Ihr Appell sei ein Aufruf und biete die Chance, gemeinsam die weitere Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.