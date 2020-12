Goslar Der 24-jährige Angreifer, der von einem Passanten überwältigt wurde, sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.

Messerattacke in Goslar: Das Opfer ist wieder zu Hause

Goslar. Gute Nachricht vom Opfer der Messerattacke in Sudmerberg: Die 29-jährige Frau, die am Mittwochabend vor Wochenfrist in der dunklen Gasse zwischen Ginsterbusch und Schleeke angegriffen wurde, ist nach Angaben von Sascha Rüegg mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und wieder daheim.

Wie die Goslarsche Zeitung berichtet, bestätigte der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft zudem, dass sie zum Zeitpunkt der Attacke ihr Kind bei sich hatte. Es blieb unverletzt und wurde nach der Tat von der Polizei in die Obhut des Vaters gegeben.

Nichts Neues zum Täter

Nichts Neues gibt es hingegen zum mutmaßlichen Täter: Der 24-Jährige, der von einem Passanten überwältigt wurde, sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wie berichtet wegen versuchten Mordes ermittelt. Zur Motivlage äußerte sich Rüegg nicht. Diese Frage sei Teil der laufenden Ermittlungen. In der Vorwoche hatte es von Staatsanwalt Hans Christian Wolters geheißen, dass nicht offensichtlich sei, ob es sich um eine Beziehungstat, einen Raubüberfall oder eine Kurzschluss-Reaktion eines psychisch instabilen Menschen gehandelt habe. Eine Durchsuchung der Wohnung hatte ebenfalls keinen klaren Hinweis gebracht. fh