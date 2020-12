Schnelltests sollen an den Weihnachtsfeiertagen die Besuche von Angehörigen ermöglichen und Ausbrüche in Pflegeheimen verhindern.

Duderstadt Die Infiziertenzahlen in Duderstadt steigen und steigen. Am Tag vor Heiligabend vermeldet der Landkreis Göttingen 141 Covid-19-Fälle.

Viele Infektionen in Duderstadt: Schwerpunkt in Altenheimen

Von Britta Eichner-Ramm

Duderstadt. Die Fallzahlen von nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus steigen in Duderstadt weiter an. Am Tag vor Heiligabend vermeldet der Landkreis Göttingen aktuell 141 Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 377 Personen.

Es handele sich nach Auskunft von Ulrich Lottmann, Sprecher der Göttinger Landkreisverwaltung, um ein lokal begrenztes Geschehen. Der Schwerpunkt der Neuinfektionen liege im Bereich der Seniorenheime.

Gleichwohl wird ein dingender Appell an die Duderstädter gerichtet, über die Feiertage nicht alles zu machen, was möglich und erlaubt sei. Die Sorge sei, dass die vielen aktuell Infizierten das Virus weitergeben könnten. Umso wichtiger sei es, Kontakte zu vermeiden und die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Massentests in Seniorenheimen

Zwei Seniorenheime in Duderstadt sind von Corona-Fällen betroffen. Sowohl im Seniorenheim Am Park als auch in der Einrichtung der Hollenbach-Stiftung hat es in der Folge Massentests gegeben.

Bislang habe sie noch keine Ergebnisse vorliegen, sagt am Mittwochmittag Bettina Wüstefeld, Heimleiterin der Hollenbach-Stiftung. Die Tests seien am Dienstagnachmittag erfolgt. „Wir warten ab, wer positiv ist, und werden dann umgehend reagieren“, sagt sie. Bereits bekannt waren in der Einrichtung bisher drei infizierte Bewohner und zwei Mitarbeiter.

Auch im Seniorenheim Am Park bereitet das Thema Corona Sorge. Bereits seit mehr als einer Woche sind die Mitarbeiter von Franziska Thyssen vom Leitungsteam der privat geführten Einrichtung gefordert. Das Heim hat eine Isolationsstation eingerichtet, um die Corona-Infizierten zu betreuen. Dazu herrsche ein Besuchsverbot, auch Abholungen seien nicht möglich.