Inzidenzwert im Landkreis Göttingen liegt bei 89,9

Auch in der Weihnachtszeit gilt es die Hygiene- und Abstandsregeln aufgrund der Corona-Pandemie einzuhalten (Symbolbild).

Osterode am Harz 504 Menschen sind im Landkreis Göttingen akut am Corona-Virus erkrankt

Osterode. 504 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind akut am Corona-Virus erkrankt. Der Inzidenzwert liegt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes für den 23. Dezember bei 89,9. Das meldete die Verwaltung am Mittwoch.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Covid-19 Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 3.434. Davon gelten 2.825 Personen als von der Infektion genesen, 105 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 verstorben.

Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens gelten die Maßnahmen der Corona-Landesverordnung - https://bit.ly/38uYpLV -zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Sie enthält unter anderem die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an allen Örtlichkeiten unter freiem Himmel, an denen sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten. Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen hat die entsprechenden Bereiche sowie die Zeiträume für die Maskenpflicht per Allgemeinverfügung erneut konkretisiert und festgelegt.

Die Lage in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Infizierte)

* Flecken Adelebsen (42 /12)

* Gemeinde Bad Grund (Harz) (80 / 3)

* Stadt Bad Lauterberg im Harz (137 / 8)

* Stadt Bad Sachsa (112 / 4)

* Flecken Bovenden (66 / 12)

* Samtgemeinde Dransfeld (47 / 12)

* Stadt Duderstadt (377 / 141)

* Gemeinde Friedland (80 / 4)

* Samtgemeinde Gieboldehausen (116 / 15)

* Gemeinde Gleichen (68 / 5)

* Stadt Göttingen (1122 / 120)

* Stadt Hann. Münden (363 / 70)

* Samtgemeinde Hattorf am Harz (94 / 3)

* Stadt Herzberg am Harz (307 / 10)

* Stadt Osterode am Harz (190 / 15)

* Samtgemeinde Radolfshausen (27 / 7)

* Gemeinde Rosdorf (96 / 8)

* Gemeinde Staufenberg (61 / 19)

* Gemeinde Walkenried (49 / 36).