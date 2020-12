Schwerer Unfall auf der Kreisstraße 414 bei Northeim

Wie die Polizei in Northeim schildert, war eine Frau aus Katlenburg am 22. Dezember gegen 17 Uhr mit ihrem BMW auf der K 414 in Richtung Katlenburg unterwegs. Auf einer Bergkuppe vor der Ortschaft Suterode sei sie dann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn in den Gegenfahrstreifen abgekommen.