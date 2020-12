Verkehr rollt nach Bauarbeiten wieder über die Innerstebrücke

An der Innerstebrücke bei Lauenthal enden die Arbeiten und die Brücke wird wieder freigegeben (Symbolbild).

Dieser Tag ist von vielen Autofahrern lange herbeigesehnt worden: Seit Dienstag ist die Innerstebrücke im Verlauf der L 515 wieder offiziell für den Verkehr freigegeben. Zehn Monate lang war die direkte Verbindung zwischen Langelsheim und Lautenthal gekappt.

Die Umleitung führte über Wolfshagen – sehr zum Leidwesen der Autofahrer und der Wolfshäger, die alles andere als erfreut waren über das gestiegene Verkehrsaufkommen in ihrer Ortsdurchfahrt. Noch Ende August machte im Ort das Gerücht die Runde, die Fertigstellung des Brückenneubaus werde sich um ein halbes Jahr verzögern. Aus der Goslarer Geschäftsstelle der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr kam umgehend das Dementi. Auch im November versprach deren Leiter Günter Hartkens: „Wir haben das Ziel, dass die Strecke vor Weihnachten wieder befahrbar ist.“ Das ist nun der Fall.

Am Samstag hatten die Arbeiter in einer Sonderschicht noch die Gussasphaltübergänge zwischen der Straße und dem Bauwerk fertiggestellt. „Die Firma hat einen großen Endspurt hingelegt. Normalerweise haben wir keine Samstagsarbeit“, informiert Sören Faust von der Landesbehörde für Straßenbau. Am Dienstagmorgen fuhr eine Kehrmaschine die neue Fahrbahn mehrfach ab, um von der Oberfläche lose Rückstände zu entfernen.

Am Vormittag stellten Arbeiter Barken auf, um die östliche Seite der Brücke abzusperren. Hinter ihnen drängelten bereits die ersten Pkw über die neue Brücke. Der Verkehr läuft zunächst einspurig über die Fahrbahn in Richtung Lautenthal. Eine Ampel gibt die Fahrbahnen, die in einer Kurve liegen, wechselseitig frei. Der vollständige Rückbau der für die Bauarbeiten aufgestellten Beschilderung wird noch bis Mittwoch dauern.

Am Dienstag wurden zunächst die Sackgassenschilder unmittelbar vor der Brückenbaustelle entfernt, dann die durchgestrichenen Ortsnamen von den Hinweisschildern. Am Schluss wird die Ausschilderung der Umleitungsstrecke eingesammelt. Bei der Fahrt über die neue Brücke dürften sich Autofahrer wundern, warum nicht schon die komplette Freigabe möglich ist – auf den ersten Blick sieht alles fertig aus. Auf der östlichen Fahrbahn sind die Leitplanken allerdings nur auf der Brücke selbst angebracht, davor und dahinter fehlen sie noch auf einer Länge von jeweils knapp 100 Metern. „Der Arbeitsraum hinter den Barken ist für die Montage nötig“, erklärt Faust. Pfosten und Leitplanken müssen noch geliefert werden und sollen bis Ende Januar montiert sein – mit der Einschränkung, die für alle Baumaßnahmen gilt: falls das Wetter mitspielt.