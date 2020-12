Pflegeheimleiterin: „Für uns gibt es kein Weihnachten“

Eine Altenpflegerin in Schutzausrüstung hält die Hand eines Bewohners.

Duderstadt Massentests in zwei Duderstädter Seniorenheimen erfolgen noch vor Weihnachten.

Mit Blick auf die Corona-Fallzahlen fällt auf: Die Zahl der Infizierten wächst weiter. Im Blickpunkt stehen dabei in Duderstadt kurz vor dem Heiligen Abend die Seniorenheime. Zum Wochenbeginn stehen in zwei lokalen Einrichtungen Massentests an. Die Ergebnisse werden jeweils am Folgetag erwartet.

Bettina Wüstefeld, Heimleiterin bei der Hollenbach-Stiftung, berichtet, dass in ihrem Haus am Dienstag ein Massentest vorgenommen würde, am Montagnachmittag gebe es zusätzlich eine Einweisung vom Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen, die getroffen werden müssten. Für das Team ist es das erste Corona-Geschehen, dem es sich stellen muss. „Leider hat es uns nun auch erwischt. Die ganzen Monate hatten wir es geschafft und nun sind wir mitten im Geschehen“, sagt Wüstefeld.

Mehrere Corona-Verdachtsfälle in Pflegeheimen in Duderstadt

Am vergangenen Donnerstag sei ein erster Fall aufgetreten, auch ein zweiter Verdacht habe sich bestätigt. Dazu gebe es drei Verdachtsfälle, die aber bereits getestet worden seien. „Das Geschehen ist Gott sei Dank sehr lokal“, so Wüstefeld weiter. Eine Betroffene sei eine Mitarbeiterin, die aber schon eine Woche nicht mehr im Dienst gewesen sei: „Wir haben drei Kreuze gemacht.“ Der andere positive Test betreffe einen Bewohner.

Aktuell sei von den drei Wohnbereichen des Heims lediglich einer betroffen, dennoch würden alle Bewohner und auch alle Mitarbeitenden getestet. Seit dem 18. Dezember herrsche ein komplettes Besuchsverbot. „Wir vermuten, dass es durch einen Angehörigen reingekommen ist“, so die Heimleiterin. Die Bewohner wie auch die Mitarbeitenden seien zuvor bereits mit FFP2-Masken ausgestattet worden.

Düstere Prognose der Heimleitung

Alle 94 Bewohner und die rund 90 Mitarbeiter aus allen Bereichen des Hauses würden nun getestet – vom Pflege- und Reinigungs- bis hin zum Küchenpersonal. „Wir wissen nicht, was dabei herauskommt.“ Immerhin gebe es kaum Schwierigkeiten mit der Vermittlung der Problematik. Die meisten der Bewohner seien, so Wüstefeld, geistig fit. Dennoch ist die Prognose der Heimleiterin angesichts der kommenden, arbeitsreichen Tage düster: „Für uns gibt es kein Weihnachten.“ Die Feiertage werden wohl auch im Seniorenheim Am Park zu einer Herausforderung.

Bereits seit mehr als einer Woche sind die Mitarbeiter von Franziska Thyssen vom Leitungsteam der privat geführten Einrichtung gefordert. Das Heim hat eine Isolationsstation eingerichtet, um die Corona-Infizierten zu betreuen. Dazu herrsche ein Besuchsverbot, auch Abholungen seien nicht möglich. Im Heim wolle man transparent mit den Vorgängen umgehen, betont Thyssen. Dennoch zollt sie der aktuellen Situation ihren Tribut: „Wir müssen uns gerade erst mal sortieren.“

Viel Feedback aus der Bevölkerung nach Hilferuf bei Facebook

Aktuell standen am Montag weitere Testungen auf dem Plan, alle Bewohner und alle Mitarbeiter wurden getestet. Da das Personal an seine Grenzen stößt, hat Thyssen ein Hilfsgesuch auf der Facebookseite des Heims veröffentlicht. „Wir fragen nach Hilfe in der Bevölkerung und haben wahnsinniges Feedback“, berichtet sie. „Das müssen wir erst mal strukturieren, der Rücklauf ist wahnsinnig.“ Die Verbundenheit, die die Duderstädter zeigten, sei schön zu sehen.

Aktuell nicht betroffen sind hingegen das Altenheim St. Martini und auch die Einrichtungen der Blank GmbH. Dort zeigt man sich mit Blick auf die Sorgen der Kollegen erleichtert. Sonja Zwingmann, Geschäftsführerin der Blank GmbH, setzt mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage auf Schnelltests, damit Besuche möglich sind. Auch in St. Martini werden Besucher nach Angaben von Pressesprecherin Jennifer Krukenberg vorab einem Schnelltest unterzogen, sodass der Austausch der Senioren mit einer festen Person möglich bleibt.